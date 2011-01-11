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KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOYGUN GİRİŞİMİ  İSTANBUL (A.A)

11 Ocak 2011 01:24

-KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOYGUN GİRİŞİMİ  İSTANBUL (A.A) - 10.01.2011 - Küçükçekmece'de silahlı bir kişi, PTT şubesini soyma girişiminden gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şüphe üzerine takibe aldıkları 27 yaşındaki G.Ö'yü Halkalı civarında bir PTT şubesini soymak üzereyken silahıyla birlikte suçüstü yakalandı. Asayiş Büroda Küçükçekmece'de geçtiğimiz haftalarda bir banka, PTT Şubesi ve BEDAŞ'ı silahla soyduğunu itiraf eden G.Ö'nün, Güngören'deki PTT soygununu da kabul ettiği öğrenildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen zanlı G.Ö'nün sorgusunun ardından adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.

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