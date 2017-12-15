KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de iki grup arasında çıkan ve uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada, yoldan geçmekte olan bir genç hayatını kaybetti.

Olay, İnönü Mahallesi Alageyik Caddesi ve çevre sokaklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla gelen iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışmaya girdi. Uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada olayla ilgisi olmayan ve aracıyla sokak üzerinde ilerleyen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz isimli genç çatışmanın ortasında kaldı. Boynundan ve göğüsünden aldığı yaralarla ağır yaralanan Emircan Açıkgöz ambulansla hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki genç kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS EKİPLERİ İNCEME YAPTI

Çatışmanın yaşandı sokaklarda polis ekipleri inceleme yaptı. Sokaklarda çok sayıda boş mermi kovanı bulunurken, çatışmada uzun namlulu silahlarında kullanıldığı tespit edildi. Çok sayıda ev, iş yeri ve araçlara mermi isabet ettiği görüldü. Çatışmaya giren kişilerden birinin silahı ise sokak üzerinde bulundu.

Görüntü dökümü:

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-Sokaklardan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Mermi kovanlarından görüntü

-Araç ve binalardan görüntü

-Vatandaş ile röp.

-Silahtan görüntü

-Olay yeri inceleme

-Genel ve detaylar