T24 LogoT24 Logo
Gündem

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA  Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan  ve uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada, yoldan geçmekte olan bir genç hayatını kaybetti

15 Aralık 2017 04:13

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA 
Küçükçekmece\'de iki grup arasında çıkan  ve uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada, yoldan geçmekte olan bir genç hayatını kaybetti. 

Olay, İnönü Mahallesi Alageyik Caddesi ve çevre sokaklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla gelen iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışmaya girdi.  Uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada olayla ilgisi olmayan ve aracıyla sokak üzerinde ilerleyen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz isimli genç çatışmanın ortasında kaldı. Boynundan ve göğüsünden aldığı yaralarla ağır yaralanan Emircan Açıkgöz ambulansla hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki genç kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

POLİS EKİPLERİ İNCEME YAPTI
Çatışmanın yaşandı sokaklarda polis ekipleri inceleme yaptı. Sokaklarda çok sayıda boş mermi kovanı bulunurken, çatışmada uzun namlulu silahlarında kullanıldığı tespit edildi. Çok sayıda ev, iş yeri ve araçlara  mermi isabet ettiği görüldü.  Çatışmaya giren kişilerden birinin silahı ise sokak üzerinde bulundu. 

Görüntü dökümü:
--------------------
-Sokaklardan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Mermi kovanlarından görüntü
-Araç ve binalardan görüntü
-Vatandaş ile röp.
-Silahtan görüntü
-Olay yeri inceleme
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Alper KORKMAZDHA  KüçükçekmeceMahallesi Alageyik CaddesiEdinilenEmircan AçıkgözBoynundanEKİPLERİYAPTI ÇatışmanınSokaklardaSilahtan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24