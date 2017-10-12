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KÜÇÜKÇEKMECE'DE SERVİS MİNİBÜSÜ METROBÜS DURAĞINA GİRDİ: 3 YARALI (1)

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL DHA  D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde servis minibüsü metrobüs yolnu girdi

12 Ekim 2017 10:16

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL DHA 
D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde servis minibüsü metrobüs yolnu girdi. Serviste bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza saat 06.45 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Edirne istikametinde seyreden servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak metrobüs yoluna oradanda metrobüs durağına girdi. Kazanın ardından olay yerine ambulans itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada servis minibüsündeki 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından metrobüs seferleri de bir süre yapılamadı. Ardından ise seferler tek yönden kademeri olarak yapılmaya başladı. D-100 Karayolunda da trafik oluştu 

Görüntü dökümü: (ÖZEL)
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-Yaralıların görüntüsü 
-Metrobüs durağından görüntü 
-Genel ve detaylar 
 

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