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KÜÇÜKÇEKMECE'DE PTT ŞUBESİNDEN SOYGUN İSTANBUL (A.A)

16 Haziran 2011 19:16

-KÜÇÜKÇEKMECE'DE PTT ŞUBESİNDEN SOYGUN İSTANBUL (A.A) - 16.06.2011 - Küçükçekmece'de silahlı bir kişi, PTT şubesinden 545 lira çalarak kaçtı. Halkalı'daki PTT şubesine giren silahlı bir kişi, çalışanları tehditle etkisiz hale getirdi. Veznede bulunan 545 lirayı alan şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine PTT şubesine gelen polis, şubede incelemelerde bulunarak çalışanların ifadesine başvurdu.  PTT şubesi ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirleyerek, yakalanması için çalışma başlattı.

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