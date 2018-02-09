T24 LogoT24 Logo
Gündem

 Küçükçekmece'de otomobil kamyonetle çarpıştı:  2'si ağır 3 yaralı

Alper KORKMAZ İSTANBUL (DHA)   KÜÇÜKÇEKMECE'de kamyonetle bir otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı Kaza saat 13

09 Şubat 2018 18:15

Alper KORKMAZ İSTANBUL (DHA)  
KÜÇÜKÇEKMECE\'de kamyonetle bir otomobilin karıştığı kazada 2\'si ağır 3 kişi yaralandı
Kaza saat 13.00 sıralarından TEM Otoyolu Tahtakale mevkii Güney yan yolda meydana geldi. 
Yan yol üzerine ilerleyen ve 34 BF 1273 plakalı otomobil karşı yönden gelen R.B. hakimiyetindeki 34 FH 1643 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan T.B ve F.E araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kamyonet içerisindeki sürücü ve otomobildeki bir kişi, çevredekiler tarafından çıkarıldı.  Otomobildeki bir kişi ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içerisinden kurtarıldı.  Yaralı kişiler ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yolda trafik bir süre durdu. 

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alper KORKMAZDHATEM Otoyolu TahtakaleGüneyBFFHKazayıKamyonetKaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24