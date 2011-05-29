Küçükçekmece'de MHP - BDP kavgası!

T24 - Küçükçekmece'de Kazlıçeşme'deki mitinge gitmek için toplanan bir grup Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile caddeden geçen Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) taraftarları arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.



Saat 14:00 sıralarında Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Bağlar caddesinde meydana gelen olayda, MHP'nin Zeytinburnu Kazlıçeşme'deki mitingi için hazırlık yapan partililer ile aynı caddeden geçen BDP'liler arasında sözlü atışma çıktı. Sözlü sataşmanın ardından iki grup birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kavga sırasında MHP Küçükçekmece İlçe yöneticisi Erkan Kurumlu çenesinden ve boynundan yaralandı. Çıkan kavgada 3 BDP'li partilinin de yaralandığı öğrenildi. Yaşanan karşılıklı kavgada çok sayıda araç ve iş yerinin camları kırılırken, olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yaşanan kavganın ardından ayrılan iki gruptan BDP'liler Kanarya Şahin caddesi üzerinde bulunan AK Parti seçim ofisi önüne gelerek slogan attı. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.Polis bölgede çok geniş güvenlik önlemi aldı.







