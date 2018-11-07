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KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAZADA ÖLEN SÜRÜCÜ MOTOSİKLET SPORCUSU ÇIKTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA Küçükçekmece'de dün akşam yaşanan motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücünün motosiklet sporcusu İbrahim Yıldız olduğu öğrenildi

07 Kasım 2018 18:20

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA
Küçükçekmece\'de dün akşam yaşanan motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücünün motosiklet sporcusu İbrahim Yıldız olduğu öğrenildi.
Kaza, dün akşam D-100 Karayolu\'nda meydana gelmişti. Üzerinde Zeki Kalmaz ve İbrahim Yıldız\'ın bulunduğu 22 AB 460 plakalı motosiklet  Avcılar istikametine doğru giderken, Küçükçekmece Cennet mevkisine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yapmıştı.
İbrahim Yıldız\'ın olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette bulunan ve yaralanan Zeki Kalmaz ise hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden İbrahim Yıldız\'ın motosiklet sporcusu olduğu öğrenildi. Yıldız Türkiye\'de düzenlenen motosiklet yarışmalarına katıldığı ve birinciliklerinin olduğu öğrenildi. Yıldız\'ın ölüm haberi üzerine Türkiye Motosiklet Federasyonu ve motosiklet tutkunlar başsağlığı mesajları paylaştı.

Görüntü Dökümü:
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(ek fotoğraf)
-İbrahim Yıldız\'ın fotoğrafı

(geçilen görüntüler)
- Olayın meydana geldiği yer
- Kazaya karışan motosiklet 
- Kaza sonrası hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni
- Trafikten görüntü
- Polis ekiplerinin çalışması
- Sağlık görevlilerinin çalışması
- Cenazenin kaldırılması
- Genel ve detaylar 
 

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