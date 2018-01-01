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KÜÇÜKÇEKMECE'DE DOĞALGAZ PATLAMASI (2)

* Patlamayla birlikte çıkan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler çevredekilere korkulu anlar yaşattı

01 Ocak 2018 17:15

* Patlamayla birlikte çıkan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler çevredekilere korkulu anlar yaşattı.

* O anları amatör kameralar kaydetti. 

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA
Küçükçekmece\'de doğalgaz kaynaklı patlama yaşandı. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlamada 4 katlı binada ve bir araçta büyük çapta hasar oluştu. 
Küçükçekmece\'de kaldırım çalışması yapıldığı sırada iş makinesi doğalgaz borusunu deldi, patlama yaşandı. Patlamayla birlikte alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. Alevler 4 katlı bir bina ile araca da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye alevleri söndürürken; bina ile araçta büyük çapta hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Görüntü Dökümü:
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-Alevler
-Çevredeki kalabalık
-Söndürme çalışmaları
-Hasar gören bina ve araç
-Olay yerinden görüntüler

01.01.2018 - 13.57 - Haber Kodu : 180101118
01.01.2018 - 14.03 - Haber Kodu : 180101119

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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