KÜÇÜKÇEKMECE'DE DOĞALGAZ PATLAMASI (2)

* Patlamayla birlikte çıkan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler çevredekilere korkulu anlar yaşattı.

* O anları amatör kameralar kaydetti.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA

Küçükçekmece\'de doğalgaz kaynaklı patlama yaşandı. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlamada 4 katlı binada ve bir araçta büyük çapta hasar oluştu.

Küçükçekmece\'de kaldırım çalışması yapıldığı sırada iş makinesi doğalgaz borusunu deldi, patlama yaşandı. Patlamayla birlikte alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. Alevler 4 katlı bir bina ile araca da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye alevleri söndürürken; bina ile araçta büyük çapta hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Alevler

-Çevredeki kalabalık

-Söndürme çalışmaları

-Hasar gören bina ve araç

-Olay yerinden görüntüler

01.01.2018 - 13.57 - Haber Kodu : 180101118

01.01.2018 - 14.03 - Haber Kodu : 180101119

DHAFEED