T24 LogoT24 Logo
Gündem

Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması (2)

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,(DHA) Küçükçekmece'de doğalgaz kaynaklı patlama yaşandı

01 Ocak 2018 17:17

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,(DHA) Küçükçekmece\'de doğalgaz kaynaklı patlama yaşandı. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlamada 4 katlı binada ve bir araçta büyük çapta hasar oluştu. 
Küçükçekmece\'de kaldırım çalışması yapıldığı sırada iş makinesi doğalgaz borusunu deldi, patlama yaşandı. Patlamayla birlikte alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. Alevler 4 katlı bir bina ile araca da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye alevleri söndürürken; bina ile araçta büyük çapta hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan BİLGİLİİSTANBULDHA KüçükçekmecePatlamaylaAlevlerOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24