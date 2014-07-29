Küçükçekmece'de Demirtaş'ın seçim bürosuna silahlı saldırı

İstanbul Küçükçekmece'de HDP Eş Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim irtibat bürosuna dün akşam saatlerinde ateş açıldı. Saldırı sırasında büroda HDP'liler vardı.

Rize, Samsun ve İzmir'de seçim çalışmaları yürüten HDP’lilere yönelik saldırıların ardından bu kez İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırı gerçekleşti. Seçim çalışmaları kapsamında Halkalı Mahallesi Nergiz Sokak'ta açılan seçim irtibat bürosuna yönelik Pazartesi günü akşam saatlerinde ateş açıldı.

Fırat Haber Ajansı’nın haberine göre, görgü tanıklarına göre mahallede propaganda amaçlı dolaşan HDP'ye ait anons aracı, içerisinde 3 kişinin bulunduğu beyaz renkte Citroen marka bir araç tarafından takip edilmeye başlandı. Anons aracını seçim bürosuna kadar takip eden saldırganlar, partililerin büroya girmelerinden birkaç dakika sonra söz konusu araçtan büroya doğru tabanca ile bir el ateş açtı. Sıkılan kurşun şans eseri yaralanan olmadı.

Açılan ateş üzerine büro içerisinde bulunan partiler kendilerini korumaya çalışırken, açılan bir el ateşin ardından uzaklaşıp bir tur attıktan sonra yeniden büronun önüne gelen saldırganlar biri yeniden silahını çekip, büroya doğru doğrultarak ateş etmek istedi. Bu esnada aynı araçta bulunan yanındaki arkadaşı tarafından 'Burası çok kalabalık' denilerek durdurulan elinde silah bulunan saldırgan partililere yönelik küfür ve hakaretlerde bulunduktan sonra araç hızla uzaklaştı.

Üç saat boyunca polisin gelmesini bekleyen partililer, polisin gelmemesi üzerine olay yerindeki boş kovanı alarak Halkalı Merkez Polis Karakolu'na teslim etti. Boş kovanın partililerce teslim edilmesinden sonra ancak olay yeri inceleme ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Saldırı sırasında çevrede aktif olan işyerlerine ait güvenlik kameralarından saldırı anında plakası alınamayan söz konusu aracın plakası belirlenip, saldırganların kimliği belirlenebilecek olmasına rağmen bu görüntülerin bile toplanmadığı iddia edildi.

HDP tarafından saldırı sonrasında yapılan yazılı açıklamada "Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş'ın kamuoyunda yarattığı coşku ve heyecanın paniğine kapılan karanlık güçler her seçimde olduğu gibi bu seçimde de harekete geçti" denilerek saldırı kınandı.

HDP'liler saldırıya büro önünde bugün saat 13.00'te bir kez daha basın açıklaması yapılacak.