KÜÇÜKÇEKMECE'DE CİNAYET: 2 ÖLÜ 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de gece saatlerinde bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle eşini ve kayınbiraderini öldürerek kayıplara karıştı. Olay sonrası kaçan şüpheli polise teslim oldu.

Olay Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi\'nde gece saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen K.O. eşinin ve kayınbiraderinin bulunduğu Akçay Sokak\'taki eve gelerek tartışmaya başladı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine K.O. eşi Z.O’yu darp etmeye başladı. Bu sırada kayınbiraderi K. O. ise araya girdi. Yaşanan kavga sonucunda K.O. isimli koca Z.O. ve kayınbiraderi K.O.’yu belinden çıkardığı silahla ateş etti. Olay sonrası Z. O. ve K.O. kanlar içinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden hızla kaçtı.

Bu sırada mahalle sakinleri evdeki sesler üzerine dışarı çıkarak durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında Z.O. ile kardeşi K.O.’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı haber alan Z.O.\'nun yakınları evin bulunduğu sokağa gelerek sinir krizi geçirdiği gözlendi. Olayı gerçekleştiren K. O.\'nun polisi arayarak teslim olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı evde çalışma yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından ölen kişilerin cansız bedenleri cenaze aracıyla Yenibosna Adlı Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Olayın yaşandığı sokak

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar