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Küçükçekmece'de bir baba ikiz çocuklarını öldürdü

Cinayeti işleyen babanın ortadan kaybolduğu bildirildi

04 Mart 2016 20:01

Küçükçekmece'de bir baba 3 yaşındaki ikiz çocuklarını bıçaklayarak öldürdü, eşini ağır yaraladı. Cinayeti işlediği belirtilen babanın yakalanması için arama çalışmalarının başladığı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Küçükçekmece'de bir baba ailesini katlettikten sonra ortadan kayboldu. 3 yaşındaki ikiz çocuğu ve annelerinin boğazlarını bıçakla kesen babanın ağır bir hastalığı olduğu ileri sürüldü. İkizler olayın yaşandığı evde hayatlarını kaybetti, hayat belirtileri görülen anne ise hastaneye götürüldü. Olay yerine toplumsal müdahale aracı dahil takviye polis ekipleri sevk edildi. 

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