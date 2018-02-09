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 KÜÇÜKÇEKMECE'DE  2'Sİ AĞIR 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA 

Haber-Kamera:Alper KORKMAZ İSTANBUL (DHA)   Küçükçekmece'de kamyonetle bir otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı

09 Şubat 2018 18:03

Haber-Kamera:Alper KORKMAZ İSTANBUL (DHA)  
Küçükçekmece\'de kamyonetle bir otomobilin karıştığı kazada 2\'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 
Kaza saat 13.00 sıralarından TEM Otoyolu Tahtakale mevkii Güney yan yolda meydana geldi. 
Yan yol üzerine ilerleyen ve 34 BF 1273 plakalı otomobil karşı yönden gelen R.B. hakimiyetindeki 34 FH 1643 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan T.B ve F.E araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kamyonet içerisindeki sürücü ve otomobildeki bir kişi, çevredekiler tarafından çıkarıldı.  Otomobildeki bir kişi ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içerisinden kurtarıldı.  Yaralı kişiler ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yolda trafik bir süre durdu. 

KAZA ANI KAMERADA 
Meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.  Görüntüler direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü  karşı yönden gelen kamyonete çarpıyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Güvenlik kamerasından kaza anı

AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Araçlardan görüntü 
-Yaralı kamyonet sürücüsünün görüntüsü
-Ekiplerden görüntü
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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