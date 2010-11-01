T24 LogoT24 Logo
Gündem

KÜÇÜKÇEKMECE ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A)

01 Kasım 2010 21:52

-KÜÇÜKÇEKMECE ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A) - 01.11.2010 - Küçükçekmece eski Belediye Başkanı Nurettin Şen (63), tabancayla vurularak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Atalay C, henüz belirlenemeyen bir nedenle, Tevfikbey Mahallesi Merkez Caddesi Kirazlı Sokak'taki tek odalı dairede, Nurettin Şen'i tabancayla vurarak öldürdü. Atalay C, cinayetin ardından olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla Küçükçekmece Polis Merkezine teslim oldu.  Zanlının, Küçükçekmece Asayiş Şube Müdürlüğünde verdiği ilk ifadesinde, cinayeti alacak-verecek meselesi yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi. Şen, 1994 döneminde Küçükçekmece Belediye Başkanlığı yapmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24