7 yıla kadar hapisleri isteniyordu; çocuk parkındaki 'örgüt renkleri' davasında 3 kişiye beraat

İstanbul Küçükçekmece'de bir çocuk parkının zemininde yer alan yıldız ve renk ile ilgili açılan 'terör örgütü propagandası' davasında yargılanan 3 kişi beraat etti.

Parktaki desenlerin "PKK'nın sembollerini andırdığı" iddia edilmiş ve şantiye şefi Yüksel Pehlevan, peyzaj mimarı Gülsüm Güner Mağara ve kontrol mühendisi Deniz Doğan Koca hakkında 7 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan Koca, Güner ve avukatları ve avukatları hazır bulundu. Diğer sanık inşaat firmasının peyzaj mimarı ise duruşmaya katılmadı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz sanıklar için "yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması" gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Ne olmuştu?

Küçükçekmece Belediyesi 10 Kasım'da tamamlanan Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı yenileme çalışmalarıyla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir duyuruyu, "Çocuklarımız için parklarımızı yeniliyoruz" mesajıyla paylaştı. Ancak sosyal medyada parkta görülen yıldız ve dairenin PKK bayrağını andırdığını iddia eden mesajlar atıldı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan gelen talimatla Küçükçekmece Kaymakamlığı olay yerinde inceleme yaparak, "örgütsel anlam içeren sembollerin kaldırılmasının sağlandığını" duyurdu.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma açarken, CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamada konunun manipüle edildiği belirtildi. Kasım 2020'de olay sebebiyle belediye başkan yardımcısı ile park bahçeler müdürünün görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. (DHA)