Küçükçekmece'de sokaktan geçenleri rastgele bıçaklayan şüpheli yakalandı

Küçükçekmece'de yoldan geçen iki kişiyi rastgele bıçaklayan şüpheli, bir kişiye de odunla vurup darp etti. Bıçaklama anı kameraya yansırken, yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, iki kişi sabah namazından döndükleri sırada Suriye uyruklu A.K.A. tarafından caddenin farklı yerlerinde bıçaklandı. İki kişiyi rastgele bıçaklayan şüpheli başka bir kişiyi odunla vurup darp etti.

Bıçakla yaralananlar hastaneye kaldırılırken bir kişinin bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar ve yakınları karakola giderek şikâyetçi oldu. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli A.K.A. yakalanarak, gözaltına alındı. (DHA)