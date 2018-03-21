Küçükçekmece Belediyesi Çanakkale Zaferi Etkinliği afişinde Atatürk yok, 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan tank var!

Küçükçekmece Belediyesi'nin bugün (21 Mart) gerçekleştirmeyi planladığı "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri" kapsamında hazırladığı 'Atatürk'süz' etkinlik afişleri sosyal medyada tepki çekti. Afişte yer alan İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan tanklar da alay konusu oldu.

Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri Çocuk Korosu Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı 21 Mart Çarşamba günü 17.00’da Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde. Bütün vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerinde bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre, etkinliğin afişinde, Seyit Onbaşı'ya ve cephedeki askerlerin fotoğraflarına yer verilirken, Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmemesi tepki topladı.

Öte yandan, belediyenin afişinde, İkinci Dünya Savaşı’nda kullanılan tanklara ve askerlere yer verilmesi ise sosyal medyada alay konusu oldu.