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Küçükbük Koyu'nda deniz dibi temizliği

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Belediyesi'nin 4 yıldır 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla adıyla sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Küçükbük Koyu'nda deniz dibi temizliği yapıldı

18 Nisan 2018 19:47

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Belediyesi\'nin 4 yıldır \'Denize en çok mavi yakışır\' sloganıyla adıyla sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Küçükbük Koyu\'nda deniz dibi temizliği yapıldı.
Bodrum Belediyesi dalış ekibinde bulunan 13 dalgıç, bu kez Gündoğan Mahallesi\'ndeki 300 metre plaj uzunluğuna sahip Küçükbük Koyu\'nda çalışma yaptı. Dalgıçlara, tekneler de destek verdi. Dalgıçlar, 2 saatte 143 kilo atık çıkardı. Dalgıçların teknelere ulaştırdığı atıklar, Küçükbük İskelesi\'ne getirilerek sergilendi. Ardından atıklar, yerinde ölçülüp ayrıştırılarak geri dönüşüm için Konacık\'taki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi\'ne nakledildi. Atıklar arasında otomobil lastiği, plastik atık, cam atığı ve tekstil ürünleri olduğu görüldü.

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