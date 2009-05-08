Küçük: Zirve katliamı için ifade verdim

Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Veli Küçük, Malatya'daki Zirve Yayınevi'ndeki olaya ilişkin, 6 Mayıs çarşamba günü şüpheli olarak Silivri'de ifade verdiğini bildirdi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada söz alan tutuklu sanık Veli Küçük, Mersin'de cezaevinde bulunan birinin adı "Abdullah" olan iki kişinin, Taraf gazetesine gönderdikleri elektronik posta ile, "Malatya'daki Zirve Yayınevi katliamının tertipçisi veya azmettiricisi, Veli Küçük'tür" iddiasında bulunduklarını ileri sürdü.



Taraf gazetesinin de bu mesajı, Malatya Cumhuriyet Savcılığına gönderdiğini ifade eden Veli Küçük, "Malatya da, Silivri savcılığına göndermiş. Malatya'daki Zirve Yayınevi katliamı nedeniyle çarşamba günü şüpheli olarak Silivri'de ifade verdim. Zirve Yayınevi'nin şu anda şüphelisiyim" diye konuştu.

