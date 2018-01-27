Küçük Zeynep, yapay iskeletle yatak yaralarından kurtulacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da belden aşağısı felçli doğan, hidrosefali hastası (beyinde su toplanması) 4 yaşındaki Zeynep Ayşe için doktorlar \'yapay iskelet\' önerdi. 15 bin liraya ithal edilen cihazın fuarda teşhir edilenini 8 bin liraya bulan baba Hamdi Keleş, paranın 5 bin lirasını toplayabildi. Keleş, \"Doktorlar, Zeynep sürekli yattığı bir süre sonra sırt bölgesinde yaralar oluşacağını söyledi. Kan dolaşımını hızlandırarak bu yaraları önlemek için yapay iskelet şeklindeki cihaz önerildi. İlerleyen yaşlarında o cihazla birlikte yürüyebilirmiş\" dedi.

Hamdi-Tuba Keleş çiftinin üçüncü çocukları Zeynep Ayşe\'nin sıkıntılı yaşamı doğumuyla başladı. Zeynep Ayşe, felçli dünyaya geldikten 4 saat sonra aynı anda beyin, kalp ve bel ameliyatı oldu. Doktorların çok fazla yaşama ihtimali vermediği Zeynep Ayşe, 4 yaşına ulaştı ancak sıkıntıları bitmedi. Sadece sütle beslenebilen Zeynep Ayşe\'nin sırtında, sürekli yatmaya bağlı olarak yaralar çıkmaya başladı. Doktorlar, bunu engellemek için Zeynep Ayşe\'ye kan dolaşımını hızlandıran \'yapay iskelet\' alınmasını önerdi. Anne baba yaptığı araştırmada, vücuda giyilebilen ve hastanın ayakta durup yürümesine yardımcı olan cihazın yaklaşık 15 bin liraya yurt dışından getirilebiliceğini öğrendi. Cihazı bir fuarda bulan baba Hamdi Keleş, teşhir ürün için firmayla 8 bin liraya anlaştı. Bu paranın yaklaşık 5 bin lirasını toparlayan Keleş, cihazı alabilmek için hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi. Keleş, hayırseverlerin geri kalan miktarı kendi hesabına değil, cihazı satan firmanın hesabına yatırmasını rica etti.

TEŞHİR ÜRÜNDEN SADECE BİR TANE VAR

Yaşadığı evin kira olduğunu dile getiren Hamdi Keleş, kızı Zeynep Ayşe\'nin masraflarını ve okula giden 2 çocuğunun giderlerini ancak karşılayabildiğini anlattı. Cihazı almak için yeteri kadar paraları olmadığını belirten Keleş, \"5 bin lira denkleştirdik. Geri kalan miktarı bir an önce bulmamız lazım. Sadece bir tane olan bu teşhir ürününü kısa sürede alamazsak daha büyük sıkıntı yaşayabiliriz. Eşimin de beyninde ödem var, tedavi olması gerekiyor ama Zeynep\'e bakabilmek için tedaviden vazgeçti\" dedi.

YAPAY İSKELET YARALARI ÖNLEYECEK

Kızının henüz hiç konuşamadığını anlatan Hamdi Keleş, benzer hastalığı olanların fazla yaşamadığını söyledi. Tek amaçlarının Zeynep Ayşe\'nin geri kalan ömründe acı ve sıkıntı çekmesini önlemek olduğunu dile getiren Keleş, doktorların önerisiyle kızının sadece süt içebildiği için hiçbir yiyeceğin tadını bilmemesinin kendilerini üzdüğünü belirtti. Keleş, \"Doktorlar, Zeynep sürekli yattığı ve sadece ellerini hareket ettirebildiği için bir süre sonra sırt bölgesinde yaralar oluşacağını söyledi. Kan dolaşımını hızlandırarak bu yaraları önlemek için yapay iskelet şeklindeki cihaz önerildi. İlerleyen yaşlarında o cihazla birlikte yürüyebilirmiş\" diye konuştu.



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