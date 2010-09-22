-KÜÇÜK ZEYNEP BABASINA KAVUŞTU MALATYA (A.A) - 22.09.2010 - Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 1 yaşındaki Zeynep Kurt'un babası Hamit Kurt, kızını patlamanın ardından ilk kez gördü. Kızının sağlık durumu hakkında hastane başhekiminden bilgi alan baba, uzun süre yanından ayrılmadı. Bu arada ailenin aldığı karar nedeniyle basın mensuplarının içeriden görüntü almalarına izin verilmedi. Bacakları alçıda bulunan Zeynep bebeğin durumunun iyiye gittiğini açıklayan yetkililer, iki ameliyat daha geçireceğini belirtti. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, Çarşamba günü yapılacak küçük bir operasyonun ardından üç hafta sonra da yeni bir ameliyat gerçekleştirileceğini söyledi. -''CEP TELEFONUYLA AKRABALARA FOTOĞRAFINI GÖNDERDİM''- Zeynep'in hastaneye yatırıldığı günden beri başından ayrılmayan amcası Yalçın Kurt, ayaklarının ve ya bacaklarının kesileceği yönünde çıkan bazı haberler nedeniyle akrabalarından sürekli telefonlar aldığını belirtti. Kurt, akrabalarının, Zeynep'in ayaklarının kesildiğini düşünmeye başlaması üzerine onları inandırmakta güçlük çektiğini kaydetti. Kurt, ''Akrabalarımızı inandırabilmek için Zeynep'in cep telefonuyla çektiğim fotoğraflarını kendilerine atım. Hatta alçılar arasından görünen ayak parmaklarının dahi fotoğraflarını çektim'' diye konuştu. -AJDA PEKKAN'IN ZİYARETİ- Zeynep Kurt'u Sanatçı Ajda Pekkan da ziyaret etti. Zeynep bebeğin tedavisinin devam ettiği İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine hediyelerle gelen Pekkan, yaptığı ziyaretin ardından basın mensuplarına gözyaşları içinde açıklama yaptı. Zeynep'in bebek olmasına rağmen bazı şeylerin farkında olduğunu ve iyileşme azminin olduğuna inandığını dile getiren Pekkan, ziyaretten oldukça etkilendiğini kaydetti. Zeynep'in doğum günü olduğuna dikkat çeken Pekkan, ''Aslında bugün hep beraber onun doğum gününü kutlayacaktık. Ancak, onun doğum gününün bugün kutlanmamasının önemli nedenleri var. O yürümeye başladığında inşallah hep beraber o gün doğum gününü kutlayacağız'' dedi.