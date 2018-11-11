Küçük yaylacının renkli görüntüleri

İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA)- DOĞU Karadeniz\'de çocuklar, yaylalarda ailelerine, işlerinde yardımcı olmaya çalışıyor. Yöresel kıyafetli bir kız çocuğunun, buzağıya süt içirmesi, renkli görüntüler oluşturdu.

​​Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde asırlardır yaşatılan yaylacılık geleneği sürüyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanları ile göç ettikleri yaylalarda yazı geçiren vatandaşlar, sonbaharla birlikte geri dönüyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde etti, hem de hayvanlarının kış ayı boyunca tüketeceği otları biçti. Küçük çocuklarda ailelerine bağ, bahçe ve hayvancılıkta yardımcı olmaya çalışıyor. Yöresel kıyafetli bir kız çocuğunun buzağıya süt içirmesi renkli görüntüler oluşturdu.

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