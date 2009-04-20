Küçük yatırımcı kısa vadede faizden vazgeçmesin

Dünya gazetesinin “Paranın Adresi” araştırmasına katılan Türkiye’nin önde gelen aracı kurumları, son dönemde yaşanan önemli düşüşlere rağmen yine de paranın adresi olarak faizi gösterdi.



Ekonomiye yön veren beklentilerde kısa dönemde önemli bir değişiklik beklemediklerini belirten ve bu çerçevede faizlerin daha da gerileyebileceğini söyleyen uzmanlara göre, parasını kısa vadeli yatırım araçlarında değerlendirmek isteyenler mevduatı tercih edebilir.



Bugün yapılacak bir portföyde, faizin payının yüzde 50’den fazla olması gerektiği görüşünde birleşen piyasa profesyonelleri, portföy önerilerinde dövize ağırlıklı bir yer vermiyor.



Öneri sepetlerinde döviz ağırlığı yüzde 20’yi geçmezken, altın listeden neredeyse çıktı. Enflasyona endeksli devlet tahvillerinin yatırımcılar için oldukça cazip olduğuna dikkat çeken uzmanlar, özellikle piyasaları dikkatle izleyemeyecek yatırımcılara ise B tipi fon tavsiye ediyor.

