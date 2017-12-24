Küçük yaşta evlilikte iki aileye de ceza

Aziz GÜVENER/KARAPÜRÇEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Karapürçek ilçesinde, 7 yıl önce 17 yaşında olan gencin, o zaman 14 yaşındaki Yeşim K. ile nikahsız evlenmesi ile ilgili açılan kamu davasında damat \'cinsel istismar\' suçundan, babası ve kayınpederi ise \'yardım ve yataklık\' suçundan cezaevine girdi. Bugün 21 yaşında olan 2 çocuk annesi Yeşim K., \"Bu durumda olanlar çocuklarıyla ortada kalmamak için küçük yaşta evlenmesin\" dedi.

Karapürçek\'te yaşayan Günay K., 7 yıl önce 17 yaşındayken, 14 yaşındaki Yeşim K. ile evlendi. Yeşim K. bir yıl sonra çocuk dünyaya getirdi. Yeşim K.\'nin, küçük yaşta çocuk dünyaya getirmesinin ardından soruşturma başlatıldı. \'Cinsel istismar\' suçundan açılan kamu davası 2014 yılında sonuçlandı. Mahkeme, damat Günay K.\'yi 8 yıl 6 ay, babası Güngör K. ve kayınpederi Ramazan Ç.\'yi ise \'yardım ve yataklık\' suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. 3 kişi tutuksuz yargılanırken, karar, ailenin başvurusu üzerine Yargıtay\'a taşındı. 15 gün önce Yargıtay tarafından karar onanınca damat, baba ve kayınpederi cezaevine konuldu.

Şu anda 21 yaşında olan Yeşim K., kendi durumunda olanlara hayatlarının kararmaması için \'Evlenmeyin\' çağrısı yaparak, \"Babamı, eşimi aldılar, kayınpederimi aldılar, çok zor durumdayız. Ne yapalım biz? 2 çocukla ortada kaldım. 7 yıl sonra yaktılar bizi, mahvettiler. 2011\'de evlendim, resmi nikah olmadan. Babam, kayınpederim istemedi ama biz birbirimizi sevdik, evlendik. O zaman almadılar içeriye, hiçbir şey de yapmadılar. 2 çocuğum oldu. 7 yıl sonra cezaevine girdi. Eşim cinsel istismardan, diğerleri yardım ve yataklıktan yargılandı. Böyle bir şey olur mu? Ben sevdim, ben 14\'tüm o da 17 yaşındaydı. 8 sene ne yapacağım. Ben o zamana kadar ne yapacağım? 4 yıl babama verdiler, onun suçu ne? Çıksınlar istiyorum, bıktım artık, gözyaşım kurudu, içim yanıyor, eşimi istiyorum. Bizim kimsemiz yok, biz çok fakir insanlarız. Benim durumumda olanlar küçük yaşta evlenmesin, benim gibi ortada iki çocukla kalırlar\" dedi.

Münevver K. ise böyle bir şey olacağını hiç düşünmediklerini belirterek, \"Evlendiler, gittiler. Ben yalnız kaldım ne yapayım? Ben çoluk çocuğuma mı bakayım, bir tane asker var ona mı bakayım? 4 tane oğlum var. Eşim cezaevinde, oğlum cezaevinde, dünürüm cezaevinde biz ne yapacağız? Evlendiler, 7 yıl geçti. 2 tane çocuğu var oğlumun. Çocukları hasta, ben yalnız başıma ne yapacağım? Düşünmüyordum böyle olacağını. Eşimi istiyorum, oğlumu istiyorum, hepsi gelsin\" diye konuştu.



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