Küçük yaşlardaki 11 kız çocuğu fuhuş tuzağını anlattı!

İstanbul Kemerburgaz Ağaçlı Çocuk Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çoğunluğu 18 yaşından küçük kız çocuklarını "lüks hayat, evlenme, sevgili olma " vaatleriyle kandırarak fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 6 kişilik çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede çete lideri Elif P. ile kızları kandıran kişi olduğu saptanan Zülfükar A.'nın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğu fuhuşa teşvik veya aracılık etmek, çocuğafuhuş yaptırmak, suçun maddi eser ve delillerini uydurarak iftira, tehdit, çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 50 yıl 9 aydan 140 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Ercan Devrim tarafından şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede 11 kız çocuğu mağdur olarak yer aldı. Mahkemece kabul edilen iddianamede biri mağdur şüpheli olmak üzere 6 sanık yer aldı.

Lüks hayat vaadiyle fuhuş tuzağı

Savcı Ercan Devrim'in hazırladığı iddianamede tüyler ürperten ifadeler yer aldı. İddianamede, çete üyelerinin kandırma ve ikna yolu ile fuhuşa sürükleyemedikleri 18 yaşından küçük kızları tehdit ederek zorladıkları anlatıldı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Kemerburgaz Ağaçlı Çocuk Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşları küçük kız çocuklarını hedef alan çete üyelerinin kendi aralarındaki telefon konuşmalarında şifreleme yoluna gittikleri ve fuhuşa sürüklenen kızlardan "yeni ayakkabı geldi" şeklinde kodladıkları kaydedildi.

Çete lideri abla, kızları bulan erkek kardeşi

Çetenin yapısının ayrıntılı olarak yer aldığı iddianamede, fuhuş çetesinin başındaki ismin 29 yaşındaki Elif P. olduğu, kadın şüpheliye kızları getiren ismin ise 23 yaşındaki erkek kardeşi Erhan P. olduğu bilgisine yer verildi. Şüpheliler Erhan P. İle Zülfükar A.'nın kendi istedikleri gibi davranmayan suç mağduru kadınlara şiddet uyguladıkları belirtilen iddianamede, şüphelilerin kadınları kullanılıp atılacak bir eşya gibi gördükleri hususuna dikkat çekildi.

Önce harcama yaptırıp sonra borçlandırma taktiği

İddianamede çete lideri abla Elif P.'nin kardeşi Erhan P. ile birlikte yaşı küçük kızları kendilerine çekip, onları güzel şekilde giydirerek ve yine güzel yerlerde yedirip içirerek kandırdıkları, kızlara harcadıkları paraları onları fuhuşta çalıştırarak ve borçlandırarak geri aldıkları da iddianamede anlatıldı.

Kızlar yurdu fuhuş için hedef olarak belirlendi

Şüphelilerin yabancı uyruklu kadınlara da, yurttan kaçan kızlarla aynı evdefuhuş yaptırdıkları anlatılan iddianamede, "Şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları telefon görüşme kayıtlarından, 18 yaşından küçük kız çocuklarının kaldığı söz konusu kurumun yurdunu bu kızlarafuhuş yaptırmak için hedef olarak belirdikleri anlaşılmıştır" denildi.

Şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinin yer aldığı iddianamede, göğsü dahi çıkmamış kızları hedef olarak gördükleri ortaya çıktı.

İddianamede yer alan mağdur ifadelerinden, şüpheli Zülfükar A.'nın kurumda kalan kızlardan biriyle buluştuğunu ancak bu kızın göğüslerinin olmadığını ve kendisine 'olmaz' dediğini şüphelilerden Yasemin E. 'ye söylediği, Yasemin E.'nin ise ellerinde kız olmadığı için müşterilerin gelmediğini, göğüsleri olmasa da iş göreceği şeklindeki tüyler ürperten sözleri dikkat çekti.

Çete liderinin evinde fuhuş çetelesi bulundu

İddianamede şüphelilere yönelik yapılan operasyonda çete lideri Elif P.'nin cep telefonunda fuhuşa sürüklenen ya da sürüklenmek istenen kız çocuklarının yurt gibi ortamlarda toplu çekilmiş fotoğrafları, evinde yapılan aramalarda ise bazı kızların isimlerinin karşılığında 80,80,100,100 gibi sayıların bulunduğu not kağıdı ele geçirildiği yer aldı.

‘O evde kalan kızların çoğu bizim yurttandı’

İddianamede mağdur sıfatıyla ifadesi alınan kız çocuklarının lüks ve rahat bir hayat, sevgili olma, evlenme vaadiyle kandırılarak nasıl fuhuşa sürüklendiklerini anlattıkları ifadeleri de yer aldı.

Mağdurlardan 14 yaşındaki A. K.'nın ifadesinde, rehabilitasyon merkezinden kaçarak çetenin evine gittiğini daha sonra kendisinefuhuş amaçlı teklif yapılıncafuhuş yapılan evin pencereden atlayarak kaçtığını söyledi. A.K. ifadesinde, "Arkadaşlarımız Cevahir'de bir evde görmüştüm. Ev apartman gibiydi ve içinde ranzalar vardı. 6 arkadaşım o evde kalıyordu. Orada kalmalarının sebebi ise paraydı, fuhuşta çalışıyorlardı. B.V. isimli bir kız bizim yurtta kalıyordu ve kolay para kazanacağımızı söylüyordu. Kızların anlattığına göre gecelik 35 liraymış. Oradaki olayları jandarmaya bildirdik, yakalandılar, İstanbul'u bir pislikten kurtardılar" dediği iddianamede yer aldı.

‘Kalacak yerim yok diye fuhuş evinde kaldım’

Fuhuş tuzağına düşürülen 18 yaşındaki mağdur B.K. ise ifadesinde başına gelenleri şöyle anlattı; "Kurumdan arkadaşım B.V.'nin facebookumda ekli olması sebebiyle yazışmaya başladım. Kısa süre sonra konuştuğum kişinin B.K. değil onun erkek arkadaşı Zülfikar isimli kişi olduğunu öğrendim. Kurumu izinsiz terk edip Kaçak durumda kalmam sebebiyle kalacak yerim olmadığından Zülfikar beni alarak evine götürdü. Bir gece birkaç kişiyle gittiğimiz barda Zülkifar bana cinsel ilişkide bulunmak istediğini söyledi. Kabul etmeyince bana 'kafa hapı' denen maddeyi verdi. Kendimden geçtiğim sırada Zülfikar rızam dışında benimle birlikte oldu. Bir hafta kadar o evde kaldım. Zülfikar'ın elindeki bazı kadınlar kaçmış. Bana bu işi teklif ederek, çok para kazanacağımı, kurumdan kaçıp yanına gelen çocukların da çok para kazanıp ev dahi aldıklarını söyledi. Çaresiz kaldım ve teklifi kabul ettim".

Daha önce kürtaj yaptıran mağdur yine hamile kaldı

İfadesinde daha önce kürtaj yaptırdığını söyleyen ve ifadesi alındığı esnada 7 haftalık gebe olan mağdur B.K. ifadesinin devamında "Fuhuş karşılığında müşterilerden 80-100 TL alınıyordu. Aldığın paranın dörtte biri sende kalıyordu. Müşteri önce 'Kader' kod isimli kişiyi arıyordu. 'Kader' de müşterileri bize yönlendiriyordu".

‘Mağdurların ifadeleri birbirleriyle tutarlı’

İddianamede, Çocuk İzleme Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Adli Görüşmeci tarafından düzenlenen adli görüşme değerlendirme raporuna da yer verilerek, mağdurların görüşme boyunca verdikleri bilgilerin birbiriyle tutarlı bulunduğu; anlama, kavrama ve ifade verme yetenekleriyle yaş ve gelişim düzeylerinin de normal sınırlarda olduğunun bildirildiğine dikkat çekildi.

‘140 yıla kadar hapis istemi’

İddianamede çete lideri Elif P. ile kızları kandıran kişi olduğu saptanan Zülfükar A.'nın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğu fuhuşa teşvik veya aracılık etmek, çocuğafuhuş yaptırmak, suçun maddi eser ve delillerini uydurarak iftira, tehdit, çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 50 yıl 9 aydan 140 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

İddianamede diğer şüpheliler Halil C., Yasemin E. ve çete liderinin kardeşi Erhan P. hakkında ise benzer suçlardan 63 yıla kadar hapis cezası istenildi. İddianamede mağdur şüpheli olarak yer alan B. V.'nin ise 8,5 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.