Küçük Yağmur'un ölümüyle ilgili adli tıp raporu istendi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde, torununun arkadaşı 9 yaşındaki Yağmur K.’yi taciz ettiği suçlamasıyla hakkında \'çocuğa cinsel istismar\'; küçük kızın ilk duruşma öncesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi sonrası hazırlanan ek iddianameyle de \'kasten adam öldürmek\' suçundan dava açılan tutuksuz sanık Tuncay Ç.’nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme küçük Yağmur’un ölümünde sanığın eyleminin olup olmadığının belirlenmesi için adli tıp kurumundan rapor istedi.

Kızılay Mahallesi\'nde oturan ilkokul öğrencisi Yağmur K., 29 Temmuz 2016 günü, babasından izin alıp komşularının kızıyla balkonlarında oynamaya başladı. Oyunda yaşadıkları tartışma sırasında arkadaşı küsüp yanından ayrıldı. Bunun üzerine tek kalan Yağmur K\'nın yanına gelen arkadaşının dedesi Tuncay Ç., iddiaya göre bebek alacağı vaadiyle küçük kızı torununun odasına götürdü. Hem bu odada, hem de evin salonunda torunu olmadığı sırada Tuncay Ç.\'nin tacizine uğradığı öne sürülen Yağmur K., bu durumdan rahatsız olup dışarı çıkarak karşıdaki kendi evlerine gitti. Yaşadıklarını annesine anlatması üzerine ailesi polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan Tuncay Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık, soruşturmasından sonra da Tuncay Ç., hakkında İzmir 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'çocuğa cinsel istismarda bulunmak\'tan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Arkadaşının dedesinin tacizine uğradığı öne sürülen, o günden sonra okula gitmeyen, psikolojik tedavi gören ve ailesinin sürekli yanında bulunduğu ve duruşma günü pedagog eşliğinde ifade verecek olan Yağmur K., iddiaya göre bunun neden olduğu stres ve tacizcisiyle karşılaşacak olmanın yarattığı korkuyu yaşamaya başladı. Küçük Yağmur, davanın ilk duruşmasından iki gün önce kalp krizinden hayatını kaybetti. Davanın ikinci duruşmasında Tuncay Ç. tutuklandı. Üçüncü celsede ise Adli Tıp Kurumu\'ndan gelen rapora göre küçük kızın kalp krizinden öldüğünün belirtilmesi üzerine, sanık tahliye edildi. Mahkeme heyeti, Tuncay Ç.’nin, küçük kızı kasten öldürme suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması için açılan dava ile bu dosyanın birleştirilmesine karar verdi.

İzmir 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın yedinci celsesine tutuksuz yargılanan sanık Tuncay Ç., sanık avukatı Hüseyin Karaboğa ölen Yağmur K.’nın annesi Fikriye ve babası Tamer K., ailenin avukatları Miray Sayman, Ece Üstündağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan katıldı. Anne Fikriye K., kızının ölümüyle ilgili sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu\'na gönderilerek Yağmur K.\'nın ölümünde sanığın eyleminin etkisinin bulunup bulunmadığı yönünde rapor düzenlenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

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