T24 LogoT24 Logo
Gündem

KÜÇÜK VE YILDIZ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A)

06 Mart 2011 12:53

-KÜÇÜK VE YILDIZ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 06.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yalçın Küçük ile Müyesser Yıldız, adliyeye sevk edildi. ''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten savcılardan Zekeriya Öz'ün talebi üzerine İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla gözaltına alınan Yalçın Küçük ile Müyesser Yıldız'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilerek, savcı ve hakimlerin giriş çıkış yaptığı kapıdan adliye binasına alınan Küçük ve Yıldız'ın soruşturmayı yürüten savcılarca ifadesinin alınması bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24