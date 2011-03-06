-KÜÇÜK VE YILDIZ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 06.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yalçın Küçük ile Müyesser Yıldız, adliyeye sevk edildi. ''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten savcılardan Zekeriya Öz'ün talebi üzerine İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla gözaltına alınan Yalçın Küçük ile Müyesser Yıldız'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilerek, savcı ve hakimlerin giriş çıkış yaptığı kapıdan adliye binasına alınan Küçük ve Yıldız'ın soruşturmayı yürüten savcılarca ifadesinin alınması bekleniyor.