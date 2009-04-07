Küçük ve Senem'in talepleri kabul edildi

"Ergenekon"da, MİT'in gönderdiği Tuncay Güney'in ses kayıtlarını içeren CD ve çözümlerinin Veli Küçük ve Nusret Senem'e verilmesi kararı alındı.



"Ergenekon" davasının bugünkü duruşmasında, tutuklu sanık Kemal Kerinçsiz savunmasına devam etti.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Kerinçsiz, gerçekleştirdikleri basın açıklamalarını salondaki LCD ekrandan göstererek, bu açıklamaların hukuk çerçevesinde yapıldığını söyledi.



Örgütsel ilişki içerisinde bulunduğu iddia edilen sanıklardan Sevgi Erenerol'un aile dostu olduğunu belirten Kerinçsiz, "Hatta tek dostumdur. Benim için dostluk çok önemlidir" dedi.



Rejime ve düzene bağlı bir insan olduğunu ifade eden Kerinçsiz, "Ben bu Hükümet'i AKP Hükümeti olarak tanımam. Bu Hükümet, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'dir. Hükümet'in içerisindeki insanları beğenmeyebilirim, ama asla silahlı isyan düşünmedim" şeklinde konuştu.



Veli Küçük ile ilk kez 2006 yılının Nisan ayında yüz yüze görüştüklerini, ancak hiçbir zaman yoğun görüşmeleri olmadığını dile getiren Kerinçsiz, Oktay Yıldırım ve Behiç Gürcihan ile de tutuklanmadan kısa bir zaman önce tanıştığını anlattı.



Kerinçsiz, kısıtlı bir zaman içerisinde görüştüğü kişilerle örgüt bağı kurmasının mümkün olmayacağını ifade ederek, "Dünyada tek bir sivil toplum örgütü de olsa, bu kişilerle aynı örgüt içerisinde barınmam mümkün değildir. Paylaşacağım ortak hedefim, idealim yok" diye konuştu.



Mahkeme heyetine başkanlık eden üye hakim Hasan Hüseyin Özese, Kerinçsiz'in savunmasına ara vererek taleplere geçti.



Duruşmada söz alan Sevgi Erenerol, davanın uzun zamandan beri sürdüğünü belirterek, duruşmaya verilen öğlen aralarında cezaevinin açık alanında yürüyüş yapmalarına izin verilmesini istedi. Duruşmada söz alan bazı sanıklar da tahliye talebinde bulundu.



Mahkeme Heyeti Başkanı Özese, aranın ardından aldıkları kararları açıkladı.



Sanıklar Veli Küçük ve Nusret Senem'in talepleri doğrultusunda, MİT tarafından gönderilen ve Tuncay Güney'in ses kayıtlarını içeren CD ve çözümlerinin bu sanıklara verilmesini kararlaştıran Mahkeme Heyeti, Küçük ve Senem'in MİT'in gönderdiği diğer CD'lerle ilgili talebinin ise mahkemenin incelemesi tamamlandıktan sonra değerlendirilmesini hükme bağladı.



Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren Mahkeme Heyeti, duruşmayı 9 Nisan Perşembe günü saat 09.30'a bıraktı.