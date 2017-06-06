Küçük Ümran'ın yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Halep'teki bir hava saldırısının ardından enkaz altından çıkartılan beş yaşındaki Ümran'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Ümran'ın görüntüleri dünyada büyük yankı uyandırmış, sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden olmuştu. Başı kan, gözleri korku içindeydi. Suriye'deki yıkımın simgesi olmuştu küçük Ümran.

Beş yaşındaki Ümran Dakneş Suriyeli muhaliflerin yayımladığı görüntülerde, enkaz altından çıkartıldıktan sonra her yanı toz içinde, yüzü kanlı halde bir ambulansın arka koltuğunda sessizce oturuyordu.

Toz içinde kalan bedeni ve dehşete uğramış yüz ifadesiyle Ümran, daha sonra ellerini kan içindeki yüzüne götürüyor ve elinin kana bulandığını görüyor.

Bulaşan kandan kurtulmak için bu sefer ellerini sessizce ambulansın koltuğuna siliyordu.

Ümran'ın son görüntüleri herkesi sevindirdi

Suriye krizinin simgesi haline gelen Ümran’ın son hali herkesin içine su serpti. Ailesiyle bir arada olan Ümran’ın sağlığı da gayet iyi ve bir Suriye kanalına konuk oldu.

Ümran bebeğin öldüğü iddia edilmişti

18 Ağustos 2016'daki hava saldırısının ardından ambulanstaki görüntüsüyle yürek sızlatan Ümran bebeğin, 17 Ekim 2016'taki bir saldırıda da ağır yaralandığı hatta hayatını kaybettiği iddia edilmişti.