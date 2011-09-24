-Küçük: Türkiye'den gelecek su 2014'te adada olacak LEFKOŞA (A.A) - 24.09.2011 - KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Türkiye'den borularla gelecek suyun 7 Mart 2014'te adada olacağını, suyun o tarihten itibaren çeşmelerden içilecek su şeklinde akmasının hedeflendiğini açıklayarak, ''Türkiye'den su gelmesiyle ülkenin çehresi değişecek'' dedi. Başbakan Küçük, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın ileriye dönük projelerinin tartışıldığı toplantıya katılarak, bakanlığın projeleri hakkında bilgi aldı. Başbakan Küçük, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, ülke nüfusunun yüzde 16'sının tarım alanında çalıştığını ifade ederek, hükümet olarak özellikle gençlerin tarım ve hayvancılık alanında istihdam edilmesi amacıyla projeler geliştirildiğini söyledi. Ülkede tarım sektörünün gelişmiş ve gelişmeye uygun sektör olduğunu kaydeden Küçük, Türkiye'den 7 Mart 2014 hedefiyle su getirilmesi projesinin yaşama geçmesiyle birlikte ülkenin çehresinin değişeceğini belirtti. Küçük, suyun Anamur'dan Geçitköy Göleti'ne aktarılacağını, oradan da içme ve kullanma suyu olarak evlere dağıtımının yapılacağını anlatarak, projenin 450 milyon dolarlık yapım bedelinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından ayrıldığını ve projede bir gecikmenin söz konusu olmayacağını kaydetti. Geçitköy Göleti'nin 25 milyon metreküp su hacmine ulaşması amacıyla duvar yükseltilmesine gidileceğini, bu amaçla projenin hazırlandığını ve bununla ilgili ihaleye 15 gün içinde çıkılacağını belirten Başbakan Küçük, yıllık 75 milyon metreküp suyun gelişiyle birlikte bunun 35-40 milyon metreküpünün içme-kullanma, geriye kalanının ise tarımda kullanılacağını söyledi.