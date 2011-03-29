-KÜÇÜK TÜRKAN TOPRAĞA VERİLDİ KAYSERİ (A.A) - 29.03.2011 - Kayseri'de bayramda şeker toplarken kaybolan ve öldürüldükleri belirlenen çocuklardan Türkan Ay'ın cenazesi toprağa verildi. Kayıp olarak 1,5 yıldan fazla süredir aranan, ancak öldürülüp gömüldükleri belirlenen çocuklardan Türkan Ay'ın kemik parçaları, Ankara'da Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından tabuta konularak Kayseri'ye getirildi. 11 yaşındaki Türkan Ay için Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze camiye getirilmeden önce Nimet Yaşar isimli kadın, idam cezasının geri getirilmesini istediklerini belirterek basın açıklaması yaptı. Cami avlusunda toplanan vatandaşlar da 'idam isteriz' diyerek alkışlarla Yaşar'a destek verdiler. Türkan'ın cenazesinin bulunduğu tabutun camiye getirilmesinin ardından, Ay ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Güçlükle ayakta durabilen baba İbrahim Ay, kızının fotoğrafını öptü. Anne Özlem Ay da, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Beyaz duvak ve Türkan'ın kıyafetlerini örtüldüğü tabutun önünde güçlükle ayakta duran Özlem Ay, kızının cenazesini görmek isterken baygınlık geçirdi. Tabuttan uzaklaştırılan Özlem Ay'a sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Cenaze törenine Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, BBP Genel Başkanı Yaşar Topçu, siyasi partilerin temsilcileri, Ay ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. -İDAM İSTEĞİ- Cenaze töreni öncesi BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, Türkan'ın annesi Özlem Ay'a başsağlığı dileğinde bulundu. Özlem Ay, daha sonra Topçu'nun kendisine verdiği ve idam cezasının geri getirilmesi için düzenlenen kampanya formuna ilk imzayı attı. Bu sırada, vatandaşlar da idam cezasının geri getirilmesini istediklerini belirterek sloganlar attılar. İkindi vakti kılınan namazın ardından Ay'ın cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi. Babaanne Türkan Ay ve anne Özlem Ay ile yakınları mezar başında ağıtlar yaktı. Babaanne Türkan Ay, mezardan toprak alıp göğsüne basarak, (Seni bağrıma basamadım, toprağını basıyorum) diye ağladı. Talas ilçesinde Ahmet Tuna ve kardeşi Dilruba Tekin ile aynı mahalleden arkadaşları Türkan Ay, 21 Eylül 2009'da Ramazan Bayramının 2. gününde şeker toplarken kaybolmuştu. Yaklaşık 1,5 yıldır süren arama çalışmalarının ardından, çocukların evlerinin yakınında oturan Uğur V.G. tarafından öldürülerek, Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde gömüldükleri belirlenmişti.