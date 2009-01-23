Küçük: Silivri'deki insanlar inanılmaz moralli

"Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklu iken avukatlarının itirazı üzerine tahliye edilen ancak hakkındaki başka davalar nedeniyle yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Prof. Dr. Yalçın Küçük serbest bırakıldı.



Prof. Dr. Küçük, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 1994 ve 1995 yıllarından kaldığı söylenen davalarla ilgili düşüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek yeniden sağlık kontrolünden geçirildi.



Kontrolün ardından serbest bırakılan Prof. Dr. Küçük, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Emniyet beni çok sevdiği için hemen bırakmak istemedi. Onun için biraz daha beraber olduk" dedi.



Küçük, bunun bir "Cumhuriyet savaşı" olduğunu savunarak, "Ben bu savaşın içindeyim. Hapis olmak, içerde veya dışarda olmak çok önemli değildir. Bu savaştır. Bu cumhuriyet savaşıdır" diye konuştu.



Bir gazetecinin "İçerde günleriniz nasıl geçti" sorusuna Küçük, "Bunları sonra konuşalım. Şu an çok yorgunum. Silivri'deki insanları soruyorsanız, inanılmaz moralliler. Hepsini gördüm. Onları anlatacağım. Hurşit Paşa, Nuri Paşa hepsi moralliler. Hepsi bir an önce tahliye olabileceklerine inanıyorlar" yanıtını verdi.



Küçük, herhangi bir sağlık problemi bulunmadığını belirterek, eşi ve avukatıyla birlikte hastaneden ayrıldı.