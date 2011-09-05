-Küçük Serkan'ın cesedi bulundu ANTALYA (A.A) - 04.09.2011 - Antalya'da oynamak için gittiği parkta kaybolan 5 yaşındaki Serkan Kurt'un cesedi, evlerine 150 uzaklıktaki kanalda bulundu. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş, kanalda çocuk cesedi görmesi üzerine durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, çocuğun cesedini kanaldan çıkardılar. Yapılan incelemede cesedin, iki gün önce kaybolduğu bildirilen Serkan Kurt'a ait olduğu belirlendi. Antalya'nın Kepez ilçesi Kanal Mahallesi'ndeki Mikail Apartmanı'nda annesi ve 3 kardeşi ile birlikte yaşayan 5 yaşındaki Serkan Kurt, bayramın üçüncü günü arkadaşlarıyla birlikte oynamak için apartmanlarının önünde bulunan Şehit Komando Onbaşı Aşur Doğan parkına gitmiş, bu sırada oğlunun evden ayrıldığını anlayan ve bir restoranda garson olarak çalışan anne Nuriye Köklü, parka geldiğinde çocuğunun kaybolduğunu fark etmişti. Oğlunu parkın çevresinde bir süre arayan ancak bulamayan anne Nuriye Köklü polise haber vererek yardım istemişti. Serkan'ın 18 yaşındaki ağabeyi Erkan Kurt'ta bastırdığı el ilanlarını sokak sokak gezerek ağaç ve direklere asarak arıyordu. Bu arada, anne Nuriye Köklü'nün oğlunun eski eşi tarafından kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerine İstanbul'a gittiği öğrenildi.