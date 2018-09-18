Küçük Rahman, 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Karacabey ilçesinde 4\'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralanan Rahman Çelik (4), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Karacabey ilçesinin Emirsultan Mahallesi\'nde 213\'üncü Sokak\'ta meydana geldi. Bir apartmanın 4\'üncü katındaki evlerinde oyun oynayan Rahman Çelik, odanın açık penceresinden sarktı. Dengesini yitiren Rahman, pencereden beton zemine düştü. Olayı fark eden yakınları, çocuğun yanına koşarken, durum 112 Acil\'e bildirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Hayati tehlikesinin olduğu belirlenen küçük Rahman, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Rahman Çelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.