‘Küçük Prens’in yazarı, İspanya iç savaşında muhabirlik yapmış

Dünyaca ünlü Küçük Prens kitabının yazarı Antoine de Saint-Exupéry’nin İspanya İç Savaşı’nda Fransız gazeteleri için muhabirlik yaptığı ortaya çıktı.

Saint-Exupéry’nin basın kartını Policarpo Sánchez isimli amatör bir tarihçi, iç savaş sinemasıyla ilgili Toledo’da bir araştırma yaptığı esnada ortaya çıkardı. Sánchez, “Olağanüstü bir şey bu. Yazarın basın kartı bize Madrid’de kaldığı döneme ilişkin eşsiz bir bilgi sunuyor” dedi.

Onedio'da yer alan habere göre, Saint-Exupéry’nin 16 Nisan 1937 tarihli basın kartı bulunuyor. Cumhuriyetçi safta savaşı takip eden yazar, akreditasyon aldığında 36 yaşındaydı.

Fransız yazar, o dönemde savaşı takip eden Ernest Hemingway ve Martha Gellhorn gibi dünyaca ünlü yazarların da kaldığı Hotel Florida’da kalmış ve Fransa’da yayımlanan L’Intransigeant ve Paris-Soir gazetesi için yazılar kaleme almış.