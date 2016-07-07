T24 LogoT24 Logo
Dünya

‘Küçük Prens’in yazarı, İspanya iç savaşında muhabirlik yapmış

Saint-Exupéry’nin basın kartını Policarpo Sánchez isimli amatör bir tarihçi tarafından bulundu

07 Temmuz 2016 14:15

Dünyaca ünlü Küçük Prens kitabının yazarı Antoine de Saint-Exupéry’nin İspanya İç Savaşı’nda Fransız gazeteleri için muhabirlik yaptığı ortaya çıktı.

Saint-Exupéry’nin basın kartını Policarpo Sánchez isimli amatör bir tarihçi, iç savaş sinemasıyla ilgili Toledo’da bir araştırma yaptığı esnada ortaya çıkardı. Sánchez, “Olağanüstü bir şey bu. Yazarın basın kartı bize Madrid’de kaldığı döneme ilişkin eşsiz bir bilgi sunuyor” dedi.

Onedio'da yer alan habere göre, Saint-Exupéry’nin 16 Nisan 1937 tarihli basın kartı bulunuyor. Cumhuriyetçi safta savaşı takip eden yazar, akreditasyon aldığında 36 yaşındaydı.

Fransız yazar, o dönemde savaşı takip eden Ernest Hemingway ve Martha Gellhorn gibi dünyaca ünlü yazarların da kaldığı Hotel Florida’da kalmış ve Fransa’da yayımlanan L’Intransigeant ve Paris-Soir gazetesi için yazılar kaleme almış.

 

ETİKETLER

küçük prensküçük prensin yazarıispanya iç savaşı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24