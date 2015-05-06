'Küçük Prenses' Kraliçe Elizabeth ile tanıştı

Kraliçe Elizabeth'in torunu Prens William'ın ikinci bebeği olan Prenses Charlotte Elizabeth Diana'yı görmek için Norfolk'taki malikanesinden Londra'ya geldiği belirtildi.

Prenses Charlotte'un cumartesi günü dünyaya gelmesinden bu yana Kensington Sarayı'nda ikamet eden Prens William ve eşi Canbridge Düşesi Kate Niddleton'ın yakın zamanda Norfolk'a Kraliçe'nin malikanesine gideceği belirtiliyor.

BBC Kraliyet muhabiri Daniela Relph, Prens William ve ailesinin Norfolk'a gitmesinin ardından Charlotte'un vaftiz törenine kadar basın karşısına çıkmasının çok güç olduğunu ifade ediyor.