'Küçük postacı' kapitalizme karşı parti kurdu

Fransa'da Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'den sonra en popüler siyasetçi sayılan radikal solun temsicisi Olivier Besancourt, kapitalizm karşıtı yeni bir parti kurdu.



Saint Denis kentinde düzenlenen konferansta kendini fesheden troçkist Devrimci Komünistler Ligi (LCR) yerine kurulan Yeni Antikapitalist Parti'nin (NPA) liderliğini üstlenen 34 yaşındaki Besancourt, ülkedeki çalışan sınıf ve sendikaların yanı sıra 'kayıp nesil' olarak adlandırılan ve 'orta sınıf'ın fikirlerini reddeden yeni Fransız orta sınıfınca destekleniyor.



Çevreciler, feministler ve küreselleşme karşıtları tarafından da desteklenen partinin şimdiden 10 bine yakın üyesi bulunuyor.



Parti başkanlığının yanı sıra 1997'den bu yana part-time posta dağıtıcılığı yapan ve bu nedenle kamuoyunda 'küçük postacı' lakabıyla anılan Besancourt, ülkedeki geleneksel solcu liderlerden birçok açıdan farklı bir duruş sergiliyor.



Sİyasi analistler, Besancourt'un sadece Fransız aşırı solunun yeni yüzü olmakla kalmayacağını, bunun yanı sıra hareketin yeni stratejisti ve itici gücü olacağını öngörüyor.