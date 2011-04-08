-KÜÇÜK OSMAN KARTAL'IN ANTRENMANINDA İSTANBUL (A.A) - 08.04.2011 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 11 Nisan Pazartesi günü Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Gaziantepspor'u 3-0 mağlup eden ve maçın ardından dünü izinli olarak geçiren siyah-beyazlı takım, Kasımpaşa maçının ilk hazırlığını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirdi. İdmanın ilk bölümünde koşuların ardından bir süre istasyon ve kısa pas çalışmaları yapan Beşiktaşlı oyuncular, daha sonra yarım sahada taktik maç oynadı. Siyah-beyazlı ekibin bugünkü idmanına sakatlıkları süren Ekrem, Ferrari ve sağ ayak bileğinde ağrısı olan Guti'nin yanı sıra, sol topuğunda ağrıları bulunan İbrahim Toraman çalışmaya katılmayarak tedavi oldular. Genç futbolcu Onur, sakatlığının ardından bugün ilk kez takımla çalışmaya başlarken, Ersan Gülüm ise salon çalışmalarına devam etti. Portekizli oyuncular Simao ve Almeida ise koşuların ardından antrenmanı tamamladı. Gaziantepspor maçında sağ ayak tarak kemiğine darbe alan Simao'nun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı, Almeida'nın ise belindeki ağrılar nedeniyle dinlendirildiği bildirildi. Bu arada, adalesinde sertleşme olan Quaresma ve dizinde ödem oluşan Necip de 5'e 2 çalışmasının ardından çalışmayı bıraktı. Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. -ÜMRANİYE'DE KÜÇÜK DİZİ OYUNCUSU- Beşiktaş'ın bugünkü antrenmanını Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Osman adlı karakteri küçük yıldız Emir Berke Zincidi de babasıyla birlikte izledi. Oynadığı dizideki Osman karakteriyle tanınan ve sevilen minik dizi oyuncusu, antrenmanda siyah-beyazlı oyuncularla buluştu. Beşiktaşlı olan küçük oyuncuya futbolcular da büyük ilgi gösterdi. Mutluluğu gözlerinden okunan Emir Berke Zincidi, hayranı olduğu Guti ve Quaresma ile hatıra fotoğrafı çektirdi.