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Dünya
Deutsche Welle

Küçük ortak Merkel'e bastırıyor

Alman hükümetinin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik, Merkel'den sert bir mülteci politikası istiyor: Burkanın yasaklanması, çifte vatandaşlığın kaldırılması ve mülteci alımına üst sınır getirilmesi talepleri arasında.

08 Eylül 2016 12:10


Alman haber dergisi ‘Der Spiegel'de yer alan habere göre, Alman hükümetinin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), iltica ve göç politikasında daha katı bir yol izlenmesini talep ediyor. Parti yönetim kuruluna sunulan tasarıda, göçte "Hristiyan Batı kültür çevresinden geleceklere öncelik tanınmasının" istendiği haberde yer aldı.

Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) kardeş partisi CSU, entegrasyonu engellediği gerekçesiyle çifte vatandaşlığın kaldırılmasını, kamuya açık alanda burkanın yasaklanmasını ve yıllık mülteci sayısını 200 binle sınırlandıran bir yasa çıkarılmasını da talep ediyor.

"Vize muafiyeti olmasın, mülteci anlaşması kalsın"

Hristiyan Sosyal Birlik'in iki günlük parti yönetim kurulu toplantısında görüşülüp karara bağlanması öngörülen tasarıda "Almanya, Almanya kalmalıdır" ve "dünyaya açık olan ülkemizin mülteci akınıyla değişmesini istemiyoruz" şeklindeki ifadelere de yer veriliyor.

Türk vatandaşlarına vize muafiyeti tanınmasını ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmasını reddeden CSU, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında kararlaştırılan mülteci geri kabul mutabakatına ise bağlı kalınmasını talep ediyor.

CSU mülteci politikasını revize edilmesini istiyor

Bild gazetesinde çıkan bir haberde ise Hristiyan Sosyal Birlik'in Başbakan Angela Merkel'in mülteci politikasında inandırıcı bir yön değişikliği yapacağından kuşku duyduğu belirtildi. Başbakan Merkel'in bu nedenle 4 ve 5 Kasım tarihlerine yapılacak olan parti kongresine henüz davet edilmediği de haberde yer aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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