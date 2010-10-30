-KÜÇÜK OMAY TOPRAĞA VERİLDİ KOCAELİ (A.A) - 30.10.2010 - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dereye düşüp boğularak ölen 4 yaşındaki Omay İnaltay'ın cenazesi İzmit'te toprağa verildi. Bulunmasının ardından Karamürsel Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan İnaltay'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kocaeli Asri Mezarlık morguna getirildi. Otopsinin ardından küçük kızın cenazesi, anne Berat İnaltay'ın istemesi üzerine ailenin Başiskele ilçesi Yuvacık Mahallesindeki evine götürüldü. Evde yaklaşık 40 dakika kalan cenaze, evin önüne getirilen Başiskele Belediyesine ait Gezici Gasilhane'de yıkandı. Omay İnaltay'ın cenazesi daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı ile İzmit'te Fevziye Camisine götürüldü. Sinir krizi geçiren anne Berat İnaltay, eşi Çağdaş İnaltay ve yakınlarının yardımıyla yürüyerek camiye geldi. Küçük kızın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazının ardından Alikahya Mezarlığında toprağa verildi. Omay İnaltay, anne ve babası ile ikiz kardeşi ile İzmit'ten kahvaltı yapmak için gittikleri Karamürsel'deki Başdeğirmen Alabalık Tesisleri'nde dereye düşerek kaybolmuş, cesedi, sabah saatlerinde Başdeğirmen Alabalık Tesisleri'nden yaklaşık 2 kilometre uzakta bulunmuştu.