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Küçük oğlunu askere gönderen anne, 1 saat sonra büyük oğlunun şehit haberini aldı

İntikal sırasında ayağı kayarak düşen Akpınar kendi tüfeğinin ateş alması ile başından vurularak öldü

06 Ocak 2018 12:17

Irak'ın kuzeyinde operasyon sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Adem Akpınar'ın (28) acı haberi Erzincan'daki ailesine verildi. Ağıt seslerinin yükseldiği şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Vatani görevini yapan, iznini yanlarında geçiren küçük oğulları Muhammet'i bu sabah uçakla Diyarbakır'a uğurlayan Akpınar ailesi, bir saat sonra büyük oğullarının şehit düştüğü haberini aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Irak'ın kuzeyinde, Hakkâri'ninŞemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin karşı tarafında bulunan, Türkiye sınırına yakın Kaniraş bölgesinde yürütülen Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak operasyonu sırasında yaya olarak intikal sırasında ayağının kayması sonucu düşerken kendi tüfeğinin ateş alması ile başından vurularak şehit oldu.

Kızı henüz 6 aylık

Sözleşmeli Er Adem Akpınar'ın, Erzincan'ın Akşemsettin Mahallesi 652'nci sokakta oturan ailesine acı haber dün sabah Vali Yardımcısı Fatih Acar, İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, Müftü Yavuz karabayır ve askeri yetkililer tarafından verildi. Kezban- Kenan Akpınar çiftinin 4 erkek çocuğunun ikincisi olan Adem Akpınar, 2015 yılında sözleşmeli er olarak göreve başladı. Evli ve 6 aylık Balım Nar adlı bir kızı olan Akpınar, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 9'uncu Komado Tugay Komutanlığı'nda göreve başladı. Akpınar bir süre önce geçici görevli Hakkâri Dağ Komando Taburu'na gönderildi.

İzne gelen küçük çocukları Muhammet'i bugün sabah uçakla Diyarbakır'da vatani görevini yaptığı birliğine uğurlayan Akpınar ailesi, bir saat sonrada büyük oğullarının şehit düştüğü haberini aldı. Ağıt seslerinin yükseldiği şehit evi Türk bayrakları ile donatıldı. Fenalık geçiren anne ve babaya sağlık görevlileri müdahale etti. Erzincan'da oturan şehit eşi Begüm Ceren de acı haberi alınca fenalık geçirdi. Erzincan Vali Ali Arslanta, 3'üncü Ordu Komutani Orgeneral İsmail Serdar Savaş ve Belediye Başkanı AK Partili Cemaletin Başsoy da şehit evine gelerek aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

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