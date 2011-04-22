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KÜÇÜK MEHMET ALİ YAŞAM SAVAŞINI YİTİRDİ İZMİR (A.A) 

22 Nisan 2011 12:02

-KÜÇÜK MEHMET ALİ YAŞAM SAVAŞINI YİTİRDİ İZMİR (A.A) - 22.04.2011 - İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Asarlık beldesinde, 75. Yıl İlköğretim Okulunun sürgülü bahçe kapısının üzerine düştüğü Mehmet Ali Yavuz (4), 3 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde 3 gündür tedavi gören Yavuz, çabalara rağmen kurtarılamadı.  İzmir'in Menemen İlçesine bağlı Asarlık beldesi 75. Yıl İlköğretim Okulunun bahçesine, arkadaşlarıyla oyun oynamak için giren Mehmet Ali Yavuz (4), 19 Nisan Salı akşamı saat 17.00 sıralarında, okulun demir bahçe kapısının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanmış, Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan Yavuz, buradaki müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine nakledilmişti.

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