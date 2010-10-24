-KÜÇÜK MEHMET ALİ 3 HASTAYA HAYAT VERECEK GAZİANTEP (A.A) - 24.10.2010 - Gaziantep'te parkta salıncaktan düşerek ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen 12 yaşındaki Mehmet Ali Dilsiz'in organları, 3 hastaya hayat verecek. Gaziantep'te 20 gün önce parkta oynarken salıncaktan düşen ve ağır yaralanan Mehmet Ali Dilsiz, Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan, ancak bir süre sonra beyin ölümü gerçekleşen Mehmet Ali Dilsiz'in organları, ailesi tarafından bağışlandı. Doç. Dr. Ünal Aydın başkanlığındaki Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi ekibi, başarılı bir operasyonla Mehmet Ali Dilsiz'in 2 böbreğini ve karaciğerini aldı. Böbreğin biri Antalya'ya gönderildi, karaciğer ve bir böbreğin ise Gaziantep Üniversitesi'ndeki iki hastaya nakledileceği bildirildi. Bu arada Mehmet Ali Dilsiz'in, daha önce babasına organ nakliyle ilgili sorular sorduğu ve babasının da beyin ölümü ve organ nakliyle ilgili olarak oğlunu bilgilendirdiği, Mehmet Ali Dilsiz'in de ''ölmesi halinde organlarının bağışlanmasını istediği'' öğrenildi.