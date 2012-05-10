İngiltere'de küçük kızları istismar eden 9 kişiye mahkumiyet

Rochdale ve Oldham yörelerinde yaşayan ve 13 yaşında kız çocukları da dahil genç kızları istismar eden şahıslar, 4 ile 19 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı. Sanıkların tecavüz ve küçük yaştaki kızlarla cinsel ilişkiye girme da dahil, çeşitli suçlar işlemiş oldukları kaydedildi.

Liverpool'da görülen davada grubun 5 çocuk ve genç kıza içki ve uyuşturucu verdiği; daha sonra da cinsel amaçları için kullandığı açıklandı.Genç kızların Rochdale'in Heywood yöresinde, paket servis yapılan iki lokantada, yaşları 24 ve 59 arasında değişen erkeklerce istismar edildiği kaydedildi.

Mahkum edilen erkeklerin hepsi de, 16 yaşından küçük kızlarla cinsel ilişkiye girmekle suçlandı.

Mahkeme yargıcı Gerald Clifton, 8'i Pakistan kökenli, biri de Afgan olan sanıkların "kızlara hiç değer vermez şekilde davrandıklarını" bildirdi.



'Sizin dininizden olmadıkları için...'



Yargıç Clifton, "Bu şekilde davranmanızın nedeni, bu kızların sizin topluluğunuzdan ve dininizden olmamasıydı. Gözaltına alındığınızda bazılarınız kovuşturmanın ırk ile bağlantılı olduğunu söylediniz. Bu saçma birşey! Bu mahkeme, sizlerin seks düşkünlüğünüzün ve açgözlülüğünüzün sonucu olarak yapılmaktadır." dedi.

Yasal nedenlerle kimliği açıklanmayan 59 yaşındaki şebeke lideri, ayrıca tecavüzün yanı sıra, tecavüze teşvik, cinsel saldırı ve cinsel istismar amacıyla genç kız ticareti yapmakla da suçlandı.

Şebeke liderinin avukatı Simon Nichol, müvekkilinin başından beri tamamen beyazlardan oluşan mahkeme jürisince yargılanmaya karşı çıktığını, daha sonra meydana gelenlerin müvekkilinin kaygılarını doğrulamış olduğunu söyledi.

Avukat Nichol, müvekkilinin, hakkındaki mahkumiyet kararının adaletle bir ilgisi olmadığına, sanıkların dini inançları ve ırkları yüzünden bu kararların alındığına inandığını aktardı.

Avukatının anlattığına göre, şebekenin lideri, "mahkemeye getirilen olaylardaki kızların aslında bu erkeklerle bir arada olmadan önce, toplumun ihanetine uğramış olduklarını ve toplumun bu başarısızlığından zayıf bir azınlığın sorumlu tutulduğunu" düşünüyor.

Ancak 9 kişilik şebekenin liderini 19 yıl hapse mahkum eden yargıç, sanığı, "15 yaşındaki bir kızdan, doğumgünü hediyesi olarak, paket servis yapılan lokantada çalışan Kabir Hasan'la seks yapmasını isteyen, sevimsiz ve ikiyüzlü bir zorba" olarak niteledi.

25 yaşındaki Kabir Hasan da, tecavüz suçlamasıyla 9, gizli plan yapma suçlamasıyla da 3 yıl hapse mahkum edildi.

Şebekede yer alan üç çocuk babası 41 yaşındaki taksi şoförü Abdül Aziz ise, cinsel istismar için genç kız ticareti yapmakla suçlanarak 9 yıl hapse mahkum edildi.