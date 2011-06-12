'Küçük kızlara tecavüz edilip, insanlar kesiliyor'

"Silahlar susmuyor"





Her yer kuşatıldı

15 bin kişi dağlara dayandı

Kızlara kötü davranıyorlar

Dördüncü çadırkent kuruluyor

Bu arada, Suriye'den Türkiye'ye geçişler nedeniyle Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2 bin 500 kişilik yeni çadırkent kurma çalışmalarına başlandığı bildirildi.





Kızılay tarafından Yayladağı'nda kurulan ve yaklaşık 3 bin Suriyeli'nin kaldığı eski TEKEL binasında kapasitenin dolduğu, sayının artma ihtimaline karşın ilçede yeni çadırkent alanlarının tespit edildiği öğrenildi.





Yapılan çalışmalar sonucu Özel İdare Kurumuna ait 50 dönümlük arazinin yeni çadırkent için uygun görüldüğü, bu alana beşer kişi kapasiteli 500 çadırın kurulacağı, burada 2 bin 500 kişinin konaklayabileceği belirtildi.





İlk çadır kentin kurulduğu TEKEL binası girişinde, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan çadır hastanede ise çalışmaların tamamlandığı, yaralı ve hastaların burada tedavi edilmeye başladığı ifade edildi.





Kızılay tarafından 2'si Yayladağı, 2'si de Altınözü'nde olmak üzere bugüne kadar kurulan 4 çadıkentte, toplam kapasitenin 8 bin kişi olduğu kaydedildi.belirtildi.







Eşgüdüm merkezi oluşturuldu





Suriye vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanması için iç koordinasyon, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Dışişleri Bakanlığında da eşgüdüm sağlanması için ayrıca bir merkez oluşturuldu.







Konu BM gündemine geliyor gibi...





Başbakan Erdoğan, NTV'de, soru üzerine Suriye'deki olayları değerlendirdi. Erdoğan, Suriye'deki olayların endişe ve kaygı verici olduğunu söyledi.





Türkiye'ye sığınanlarla ilgili Hatay, Gaziantep ve Mardin'de tedbirlerin alındığını anlatan Erdoğan, Saddam Hüseyin zamanında Cizre'de yaşanılan sıkıntıların tekrar yaşanılmaması için gayret sarf ettiklerini söyledi.





Erdoğan, şöyle devam etti:





''Pazar günü seçimleri hayırlısıyla bir atlatalım, tabloyu görelim ondan sonra kendileriyle bu konuları çok daha farklı bir şekilde görüşeceğiz. Şu anda konu BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine de geliyor gibi bir durum var. BM Güvenlik Konseyi'nden ne gibi bir netice çıkar o da düşündürücü. Burada Rusya'nın, Çin'in pozisyonu ne olacak? Bunlar da gündemimizde yer alıyor. Seçime tam kilitlendik. Silahlı Kuvvetler, Dışişleri yakın takipteler.''





Erdoğan, Kızılay'ın bu konuda görev üstlendiğini, gıda ve ilaç sıkıntısı olmadığını, mevsimin yaz olmasının lehte bir durum olduğunu ifade ederek, ''Bu süreci böyle devam ettirip kendileriyle görüşmelerimizi hemen seçimden sonra geliştirmek suretiyle bir an önce bir neticeye varmanın yollarını arayacağız'' diye konuştu.













1 milyondan fazla mülteci gelebilir





Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Ortadoğu Danışmanı Doç. Dr. Veysel Ayhan'ın yaptığı analizde, Türkiye'nin gelecek göçlere karşı alt yapı hazırlıklarını tamamlaması gerektiğini ifade etti.





Ayhan, çok sayıda insanın Türkiye'ye gelmesinin öngörüldüğünü vurgulayarak, "Türkiye'deki yüksek mülteciler komiserliğindeki bir uzmana göre, en kötü senaryoda, bir milyondan fazla mülteci Türkiye'ye gelebilir. Rejiminin değişmesi veya varlığını koruması durumunda söz konusu mülteci akını yaşanabilir" dedi.







Sınırda cenaze namazı



Suriye'de yaşanan olayların ardından Türkiye'ye sığınan Suriyeliler'in Türkiye'ye giriş yaptığı Hatay'ın Yayladığı ilçesinde, sınıra tabutla gelen 300 kişilik bir grup cenaze namazı kıldı.





Alınan bilgiye göre, ülkelerindeki olaylar nedeniyle kaçan Suriyeliler Yayladığı ilçesine bağlı Güveçci köyüne gelmeye devam ederken, 300 kişilik bir grup sınırın Suriye bölümünde toplandı.





Ellerinde Türk Bayrağı olan grup, Suriye Bayrağı'yla örtülü tabutun etrafında toplanarak, devlet başkanları Beşar Esat aleyhinde sloganlar attı.





Tabutun arkasında saf tutan grup, cenaze namazı kıldıktan sonra sloganlar atarak, yakındaki bir köy mezarlığına doğru hareket etti. Ölen kişinin, Cisr Eş Şuğur kasabasına yakın olan Selimiye köyü civarında Suriye güvenlik güçleri tarafından öldürülen Rafet Dip adlı kişi öğrenildi.





