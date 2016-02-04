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Dünya

Küçük kızın kulağından 1000 tane karınca çıktı!

"Operasyonu yaparken tam anlamıyla bir kabus yaşadık; dünya tıp tarihinde böyle bir vaka yok"

04 Şubat 2016 18:00

Hindistan'ın Gucerat eyaleti, dünyanın daha önce görmediği türde bir ameliyata şahit oldu. Başındaki ağrılardan şikayet ederek doktora giden küçük bir kızın yapılan kontrollerde kulağına yuva yapmış bir karınca kolonisi olduğu tespit edildi.

Radikal'de yer alan habere göre; MR ve röntgen görüntülerinde tamamen normal gözüken kızın kafasının içerisinde yaklaşık olarak 1000 tane karıncanın bulunduğu anlaşılınca acilen ameliyata alındı. Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Jawahar Talsania yaşananları şöyle anlattı; "İnanılmaz bir acı çekiyordu. Karıncalar kafasının içinden onu ısırıyor ve kulak zarı gibi narin organlarını parçalıyordu. Operasyonu yaparken tam anlamıyla bir kabus yaşadık. Dünya Tıp tarihinde böyle bir vaka yok. 1000 tane karınca çıkarttığımızı saydık. Olay hala kabuslarıma giriyor, psikolojik tedavi görüyorum. Kızın yaşadığı travmayı düşünemiyorum bile. Karıncaların bazıları ameliyat başladıktan sonra kaçmak için kızın burnundan çıktı."

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