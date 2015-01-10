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Dünya
Deutsche Welle

Küçük kızı kullandılar

Nijerya'da 10 yaşlarında olduğu belirtilen bir kız çocuğu intihar saldırısına alet edildi. Saldırıda en az 19 kişi hayatını kaybetti.

10 Ocak 2015 19:15


Nijerya'nın Maiduguri kentinde meydana gelen saldırının arkasında Boko Haram örgütü olduğu sanılıyor.

Sivil savunma üyesi Aşiru Mustafa, AFP'ye yaptığı açıklamada küçük kızın metal dedektörle üzerinin arandığı sırada patlamanın meydana geldiğini ifade etti.

Mustafa "Kız 10 yaşlarındaydı ve üzerine ne sarıldığını bildiğinden bile şüpheliyim. Pazarın girişinde aranıyordu ve metal dedektörüyle bir şey taşıdığı fark edildi. Bombanın uzaktan kumandayla kontrol edildiğinden eminim" dedi.

Ölenler arasında küçük kızın üzerini arayan iki sivil savunma üyesi de bulunuyor.

Aynı pazar yerinde kasım sonu ve aralık ayı başında iki kadın tarafından düzenlenen saldırılarda da 55'ten fazla insan can vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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NijeryaMaiduguriBoko HaramAşiru Mustafa AFPWelle Türkçe AFP

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