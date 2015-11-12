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Küçük kıza tecavüzü babası ortaya çıkardı

12 yaşındaki kız çocuğuna 3 kişi tecavüz etti

12 Kasım 2015 13:53

Muğla’da cinsel istismara uğrayan 12 yaşındaki küçük kızın yaşadıklarını babası ortaya çıkardı.

Habertürk Gazetesi'nden Erdoğan Cankuş'un haberine göre, Muğla’nın Seydikemer İlçesi’nde bir yıl önce birlikte mantar toplamaya gittiği 20 yaşındaki kuzeni E.B.’nin tecavüzüne uğrayan ve korkusundan şikâyet edemeyen 12 yaşındaki R.A.’ya 6 ay sonra da olayı öğrenen eniştesi 47 yaşındaki E.O. tecavüz etti. Küçük kızın ağabeyinin iş arkadaşı 23 yaşındaki A.B. de R.’ye iki kez tecavüz etti.

Olay, küçük kızın ruhsal durumundan şüphelenen babasının doktora götürmesi üzerine ortaya çıktı.

Hastanenin ihbarıyla harekete geçen Seydikemer Jandarması üç kişiyi gözaltına aldı. E.B., E.O. ve A.B. tutuklanırken R.A.  ise devlet korumasına alındı.

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