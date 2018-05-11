Küçük Kız Erkek Karate Türkiye Şampiyonası Çankırı'da başladı

Ramazan SARICI / ÇANKIRI,(DHA)

Okullararası 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Küçükler Yıldızlar Kız Erkek Karate Türkiye Şampiyonası, bugün Çankırı\'da başladı.

Müsabakaların açılış seremonisi saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı.

Şampiyonanın açılış konuşmasını yapan Çankırı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, \"2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Okullar arası Küçükler Yıldızlar Kız Erkek Karate Türkiye Şampiyonası için sizleri Çankırı\'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Müsabakalar boyunca bakanlığımızı en iyi şekilde temsil edeceğimizi bilmenizi istiyoruz. 3 gün sürecek müsabakalarda hepinize üstün başarılar diliyor, sportmenlik örneklerinin olacağı, sakatlık yaşanmadan kazasız belasız bir şampiyonaya ev sahipliği yapmayı temenni ediyorum\" dedi.

Maçların iyi gittiğini ifade eden Türkiye Karate Federasyonu Organizasyon Kurul Üyesi Tayfun Kobaş, \"Okullar arası yıldızlar ve küçükler Türkiye karate şampiyonası için Çankırı\'dayız. Türkiye şampiyonası finallerini gerçekleştiriyoruz. Kata ve Kumite dalında 44 ilden yaklaşık 500 sporcunun yarıştığı bir organizasyon. 3 gün sürecek. Bu üç gün zarfında kata ile başladık bunun finalleri oynanıyor, daha sonra kumitelerle müsabakaların bir kısmını tamamlayacağız. Organizasyon şuanda güzel gidiyor. İyi maçlar oluyor, inşallah hayırlısıyla bitirip organizasyonu tamamlayacağız\" diye konuştu.

Müsabakalar, 11-13 Mayıs 2018 tarihlerinde 44 ilden yaklaşık 600 sporcu 100\'e yakın idareci ile Çankırı Orhan Saka Spor Salonu\'nda gerçekleştirilecek.

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