T24 LogoT24 Logo
Spor

Küçük Kız Erkek Karate Türkiye Şampiyonası Çankırı'da başladı

Ramazan SARICI / ÇANKIRI,(DHA) Okullararası 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Küçükler Yıldızlar Kız Erkek Karate Türkiye Şampiyonası, bugün Çankırı'da başladı

11 Mayıs 2018 20:43

Ramazan SARICI / ÇANKIRI,(DHA)

Okullararası 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Küçükler Yıldızlar Kız Erkek Karate Türkiye Şampiyonası, bugün Çankırı\'da başladı.
Müsabakaların açılış seremonisi saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı.
Şampiyonanın açılış konuşmasını yapan Çankırı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, \"2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Okullar arası Küçükler Yıldızlar Kız Erkek Karate Türkiye Şampiyonası için sizleri Çankırı\'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Müsabakalar boyunca bakanlığımızı en iyi şekilde temsil edeceğimizi bilmenizi istiyoruz. 3 gün sürecek müsabakalarda hepinize üstün başarılar diliyor, sportmenlik örneklerinin olacağı, sakatlık yaşanmadan kazasız belasız bir şampiyonaya ev sahipliği yapmayı temenni ediyorum\" dedi.
Maçların iyi gittiğini ifade eden Türkiye Karate Federasyonu Organizasyon Kurul Üyesi Tayfun Kobaş, \"Okullar arası yıldızlar ve küçükler Türkiye karate şampiyonası için Çankırı\'dayız. Türkiye şampiyonası finallerini gerçekleştiriyoruz. Kata ve Kumite dalında 44 ilden yaklaşık 500 sporcunun yarıştığı bir organizasyon. 3 gün sürecek. Bu üç gün zarfında kata ile başladık bunun finalleri oynanıyor, daha sonra kumitelerle müsabakaların bir kısmını tamamlayacağız. Organizasyon şuanda güzel gidiyor. İyi maçlar oluyor, inşallah hayırlısıyla bitirip organizasyonu tamamlayacağız\" diye konuştu.
Müsabakalar, 11-13 Mayıs 2018 tarihlerinde 44 ilden yaklaşık 600 sporcu 100\'e yakın idareci ile Çankırı Orhan Saka Spor Salonu\'nda gerçekleştirilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Sporcuların gösterileri
- Detaylar
- Açıklamalar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan SARICIEğitimYılı Küçükler Yıldızlar Kız Erkek Karate TürkiyeMüsabakalarınMarşıGençlik HizmetleriSporMüdürü Ekrem GerginciYılı OkullarKüçükler Yıldızlar Kız Erkek Karate TürkiyeMüsabakalar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24