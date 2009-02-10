Küçük kahramana madalya

Rusya'da 7 yaşındaki bir çocuk, 12 yaşındaki kardeşine tecavüz eden sapık adama karşı direndi. Kız kardeşini kurtardı ama yaşamını yitirdi



Rusya, olaydan 2 ay sonra Zenya Tabakov'a "üstün cesaret madalyası" verdi. Böylece bu madalyayı alan en genç insan oldu...



2 ay önce gerçekleşen olayda, 7 yaşındaki Zenya ve 12 yaşındaki ablası Yana, evlerinde tek başlarına oturuyordu. Kapı çalındı. Zenya "kim o" diye sordu. Kapıdaki adam postacı olduğunu söyleyince kapıyı açtı. Ancak 35 yaşındaki Sergey Kiyaşanko, elindeki bıçakla eve girdi. Yana'yı kucağına aldı ve bıçağı boynuna dayadı. Zenya'dan evdeki tüm altınları ve paraları getirmesini istedi. O da öyle yaptı.



Ancak saldırganın kardeşinin kıyafetlerini çıkardığını gördü. Niyetini anladı. Mutfaktan kaptığı bıçağı Sergey'in sırtına sapladı ve onunla boğuşmaya başladı. Bu arada Yana koşarak yardım çağırmaya gitti. Komşular eve geldiğinde Zenya'nın 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü gördü. Rusya'da büyük olay yaratan bu saldırıdan sonra Sergey, 1 hafta içinde yakalandı. Müebbetle yargılanıyor. Kahraman ilan edilen Zenya'ya cesaret madalyası verildi.



